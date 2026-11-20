EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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20.11.2026 17:58:13
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste
So performte der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche letztendlich.
Am Freitag gab der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 2.64 Prozent auf 5’952.45 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.303 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.803 Prozent auf 6’064.76 Punkte an der Kurstafel, nach 6’113.86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5’944.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’064.76 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 6.84 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 6’121.66 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 6’422.06 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 5’569.92 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.74 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1.15 Prozent auf 26.34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.90 Prozent auf 580.00 EUR), Eni (-0.67 Prozent auf 24.41 EUR), Enel (-0.86 Prozent auf 9.40 EUR) und Allianz (-1.25 Prozent auf 451.80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-7.91 Prozent auf 45.44 EUR), Siemens Energy (-6.61 Prozent auf 118.32 EUR), Siemens (-4.59 Prozent auf 254.65 EUR), Rheinmetall (-4.44 Prozent auf 693.40 EUR) und adidas (-4.18 Prozent auf 165.00 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 8’922’660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 485.935 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.63 zu Buche schlagen. Mit 7.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.