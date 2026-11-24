Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Das Investoren-Feedback zum Interesse des Pharmakonzerns am US-Biotechunternehmen Insmed falle durchwachsen aus, schrieb Matthew Weston am Dienstagmorgen zu den Spekulationen am Vortag. Den Optimisten gefielen die strategische Logik und der längerfristige Gewinnbeitrag (EPS). Dagegen machten sich die Pessimisten Sorgen wegen des Klumpenrisikos durch die Konzentration der für Zukäufe verfügbaren Mittel sowie der Gefahren für das Kreditrating der Franzosen. Beide Sichtweisen hätten ihre Berechtigung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
89.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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