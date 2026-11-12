Enel 9.08 CHF -0.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Beim Nettoergebnis habe der italienische Energiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Geholfen hätten die Stromerzeugung und das Handelsgeschäft. Auch seien die Abschreibungen geringer gewesen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.