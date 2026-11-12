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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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12.11.2026 22:56:23

Enel Buy

Enel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Beim Nettoergebnis habe der italienische Energiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Geholfen hätten die Stromerzeugung und das Handelsgeschäft. Auch seien die Abschreibungen geringer gewesen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Arturo Murua 		KGV*:
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07:45 Enel Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
04.11.26 Enel Buy UBS AG
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