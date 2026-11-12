Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Beim Nettoergebnis habe der italienische Energiekonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Geholfen hätten die Stromerzeugung und das Handelsgeschäft. Auch seien die Abschreibungen geringer gewesen./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.89 €
|
Abst. Kursziel*:
7.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.40%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
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