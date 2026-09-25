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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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25.09.2026 12:52:16

Enel Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Anleihezinsen auf die europäischen Energieversorger sei nicht so groß wie befürchtet, schrieb Jorge Alonso Suils am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Die Korrelation der Renditen mit den Aktienkursen sei kurzfristig zwar hoch, auf längere Sicht aber gering. Den seit August beschleunigten Renditenanstieg sieht der Experte schon eingepreist. Er bleibt für die Branchen positiv, rät aber weiter zur Titelselektion. Seine bevorzugten Aktien sind National Grid, EDP und SSE./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9.80 €
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
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