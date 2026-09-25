NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Anleihezinsen auf die europäischen Energieversorger sei nicht so groß wie befürchtet, schrieb Jorge Alonso Suils am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Die Korrelation der Renditen mit den Aktienkursen sei kurzfristig zwar hoch, auf längere Sicht aber gering. Den seit August beschleunigten Renditenanstieg sieht der Experte schon eingepreist. Er bleibt für die Branchen positiv, rät aber weiter zur Titelselektion. Seine bevorzugten Aktien sind National Grid, EDP und SSE./gl/ag;