Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Anleihezinsen auf die europäischen Energieversorger sei nicht so groß wie befürchtet, schrieb Jorge Alonso Suils am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Die Korrelation der Renditen mit den Aktienkursen sei kurzfristig zwar hoch, auf längere Sicht aber gering. Den seit August beschleunigten Renditenanstieg sieht der Experte schon eingepreist. Er bleibt für die Branchen positiv, rät aber weiter zur Titelselektion. Seine bevorzugten Aktien sind National Grid, EDP und SSE./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.91 €
|
Abst. Kursziel*:
10.04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|12:52
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:52
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12:52
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.36
|3.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|
DZ BANK
adidas Kaufen
|13:03
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|12:53
|
Bernstein Research
Oracle Outperform
|12:52
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|12:51
|
Bernstein Research
Engie Outperform
|12:51
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|12:50
|
Bernstein Research
National Grid Outperform