Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Analyst Javier Garrido attestierte dem italienischen Energiekonzern ein solides Jahresviertel. Die Prognose für die Nettoverschuldung im laufenden Jahr liege leicht über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.89 €
|
Abst. Kursziel*:
5.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.40%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
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