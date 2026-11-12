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12.11.2026 20:51:47

Enel Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Analyst Javier Garrido attestierte dem italienischen Energiekonzern ein solides Jahresviertel. Die Prognose für die Nettoverschuldung im laufenden Jahr liege leicht über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
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