Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.80CHF
-0.16CHF
-1.73 %
17:31:13
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.05.2026 20:49:28
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns entsprächen vollständig seinen Prognosen und den Markterwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.38%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.18%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
06.05.26
|Ausblick: Enel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.05.26