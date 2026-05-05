Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,00 auf 8,80 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Fernando Garcia äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den regulatorischen Risiken südeuropäischer Versorger. In Italien sei das Risiko staatlicher Interventionen für Enel besonders ausgeprägt, während Spanien anfälliger dafür werde, dass sich der Iran-Krieg ausweitet. Die Enel-Tochter Endesa hält er für überbewertet./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.78%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.81%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
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