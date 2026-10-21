Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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21.10.2026 10:22:21
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Nettogewinn dürfte stabil geblieben sein, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick sollte der Energieversorger bestätigen./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.12 €
|
Abst. Kursziel*:
9.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.34%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
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20.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
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|RBC Capital Markets
|05.05.26
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|RBC Capital Markets
|20.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.41
|-0.61%
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