Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Dementsprechend sei der italienische Versorger Enel davon besonders negativ betroffen./la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.86 €
|
Abst. Kursziel*:
10.57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.61%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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