Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.04 Prozent tiefer bei 6’384.57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.502 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.038 Prozent fester bei 6’389.28 Punkten, nach 6’386.86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’365.72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’391.15 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’204.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’539.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’693.77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.13 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2.77 Prozent auf 786.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.88 Prozent auf 27.10 EUR), Bayer (+ 1.20 Prozent auf 57.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.01 Prozent auf 597.20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.99 Prozent auf 61.50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2.38 Prozent auf 272.75 EUR), Infineon (-1.84 Prozent auf 48.96 EUR), Siemens Energy (-1.51 Prozent auf 129.30 EUR), Enel (-1.15 Prozent auf 9.84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.50 Prozent auf 40.55 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’410’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 515.998 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch