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Wer derzeit über Sicherheit spricht, landet schnell bei Firewalls, Schadsoftware und Hackerangriffe. Doch endet das Thema nicht am Bildschirm. Auch in der realen Welt nimmt der Bedarf an intelligenten Zutrittskontrollen, elektronischen Schlössern und vernetzten Zugangssystemen zu. In diesem Bereich ist Dormakaba zu Hause. Das in Rümlang im Kanton Zürich ansässige Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern tätig und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Zutrittslösungen. Die Firma profitiert gleich von mehreren Megatrends: steigenden Sicherheitsanforderungen, Digitalisierung sowie eine immer stärkere Vernetzung von Gebäuden. Dass die Nachfrage stimmt, zeigen die jüngsten Geschäftszahlen. Und nach mehreren Jahren, in denen vor allem Umbau und Effizienzsteigerungen im Mittelpunkt standen, plant Dormakaba nun auch beim Wachstum einen Gang höher zu schalten.

Schwungvoller Auftakt…

Der Reihe nach: Der Start in das Geschäftsjahr 2026/27 ist geglückt: Von Juli bis September legte der Umsatz um 5.2 Prozent auf 702.9 Millionen Franken zu, organisch betrug das Plus 4.0 Prozent, was wiederum den Analystenerwartungen entsprach. Das Wachstum kam dabei nicht nur über höhere Preise: Während die Preisanpassungen 2.7 Prozentpunkte beisteuerten, machte das erhöhte Absatzvolumen 1.3 Prozent aus. Vor allem das Kerngeschäft Access Solutions zeigte eine robuste Entwicklung. Akquisitionen trugen weitere 1.3 Prozent zur Expansion bei, wobei diese allerdings durch Verkäufe und eingestellte Aktivitäten in gleicher Höhe ausgeglichen wurden.

Darüber hinaus sitzt Dormakaba trotz geopolitischer Unsicherheiten, Zöllen und höherer Rohstoffkosten auf einen starken Auftragsbestand. Vorstandschef Till Reuter spricht von einer „robusten Geschäftsdynamik“. Gleichzeitig setzte der Konzern seine Expansion mit drei kleineren Übernahmen in den USA und Grossbritannien fort. Für 2026/27 hält das Management daher an seinen Zielen fest: Der Umsatz soll organisch um mehr als drei Prozent expandieren, die operative Gewinnmarge über elf Prozent liegen und die operative Cashflow-Marge 10.5 bis 11.5 Prozent erreichen.

…hoffnungsvoller Ausblick

Noch interessanter als der Blick auf das laufende Geschäftsjahr ist allerdings jener in die weitere Zukunft. So hat Dormakaba auf dem jüngsten Kapitalmarkttag in London die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung eingeläutet. Nach drei Jahren Transformation, die Einsparungen von 235 Millionen Franken brachten, steht nun das profitable Wachstum im Mittelpunkt. Die bereinigte Ebitda-Marge erreichte im vergangenen Geschäftsjahr mit 16.1 Prozent bereits einen Rekordwert. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 soll der Umsatz jährlich organisch um drei bis fünf Prozent zulegen. Hinzu kommen über den Zyklus weitere drei bis fünf Prozent Wachstum pro Jahr durch Übernahmen. Noch ambitionierter wirkt das Margenziel: Die operative Marge nach IFRS soll von zehn Prozent im Geschäftsjahr 2025/26 auf rund 14 Prozent steigen.

Erreichen will der Konzern diese Ziele über mehrere Hebel. Nordamerika soll zum wichtigsten Wachstumsmotor werden. Gleichzeitig plant die Gesellschaft ihr Geschäft in ausgewählten Branchen auszubauen und möchte zudem stärker vom Servicegeschäft profitieren. Dies wiederum eröffnet Chancen für wiederkehrende Umsätze. Hinzu kommen Investitionen in intelligente und vernetzte Produkte auf Basis von Cloud-Technologien, künstlicher Intelligenz und den Zugangssystemen der Tochter LEGIC. Weitere Effizienzsteigerungen in Produktion, Lieferketten und Lagerhaltung sollen sich zusätzlich positiv auf die Marge auswirken. „Innovation und gezielte Akquisitionen werden unser Wachstum dabei deutlich beschleunigen“, erklärte Reuter auf dem Kapitalmarkttag.

Optimistisches Gesamtbild

Die Ambitionen kommen am Markt gut an. Analysten hatten bereits im Vorfeld des Investorentags auf das Potenzial hingewiesen. Kepler Cheuvreux führt die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 82 Franken. Auch hatte Jefferies die Empfehlung auf „Buy“ hochgenommen und sieht den fairen Wert ebenfalls knapp ein Fünftel über der aktuellen Notierung. Bei Jefferies spielen insbesondere erwartete Marktanteilsgewinne in den USA eine Rolle.

Auch der Chart sendet positive Signale. Seit dem Jahrestief im März 2026 befindet sich die Dormakaba-Aktie in einem intakten Aufwärtstrend und erreichte jüngst mit einem Kurs von 72.40 Franken ein neues Jahreshoch. Zuletzt folgte eine Konsolidierung zurück in den Bereich von 69 Franken. Das ist charttechnisch durchaus nachvollziehbar: Die Marke von 70 Franken erwies sich bereits 2025 als hartnäckige Hürde und fungierte später zeitweise als Unterstützung. Umso wichtiger wäre nun ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau. Rückenwind kommt von den gleitenden Durchschnitten. Die 100-Tage-Linie hat kürzlich die 200-Tage-Linie von unten nach oben gekreuzt. Ein solches „Golden Cross“ gilt in der technischen Analyse als mittelfristiges Kaufsignal. Gelingt der nachhaltige Sprung über 70 Franken, könnte das Drei-Jahreshoch bei 79.80 Franken wieder in Reichweite kommen.

Spekulieren mit Hebel

Risikobereite Anleger können auf dieses Szenario mit einem Long Mini-Future von Leonteq setzen. Das Produkt weist einen Hebel von 4.89 auf. Dieser sorgt dafür, dass eine Fortsetzung des Aufwärtstrends überproportional im Mini-Future ankommt. Das Stop-Loss-Level befindet sich bei 56.4731 Franken, womit der Abstand zu der Schwelle derzeit 18 Prozent beträgt. Wird dieses Level erreicht, wird das Produkt vorzeitig beendet, im ungünstigsten Fall droht ein Totalverlust. Grundsätzlich ist das Papier vor allem eine Wette darauf, dass Dormakaba die Konsolidierung unterhalb von 70 Franken nach oben auflöst und anschliessend Kurs auf das Drei-Jahreshoch nimmt.

Trading Idee Dormakaba Basiswert Dormakaba Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1599207490 / 159920749 Laufzeit Open End Stand 24.11.26 08.40 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.730 Franken Basispreis variabel 54.8282 Franken Knock-out-Schwelle 56.4731 Franken Hebel 4.86 Abstand zum Kock-out 18.0% Stop-Loss 0.34 Franken Ziel 1.10 Franken (51%)

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