Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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13.11.2026 07:45:21
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bartlomiej Kubicki attestierte dem italienischen Energiekonzern am Donnerstag eine solide Gewinnentwicklung. Bei den erneuerbaren Energien müsse das Tempo aber zunehmen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.88%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.71%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12.11.26
|Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu (AWP)
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11.11.26
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|Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
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11.11.26
|Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
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|12.11.26
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|04.11.26
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|20.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9.08
|1.88%
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