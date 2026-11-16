Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.16 Prozent schwächer bei 6’376.46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.502 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.038 Prozent stärker bei 6’389.28 Punkten in den Handel, nach 6’386.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’391.15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’371.86 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6’204.23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 6’539.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 5’693.77 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.99 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.70 Prozent auf 793.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.09 Prozent auf 26.89 EUR), Bayer (+ 0.92 Prozent auf 57.04 EUR), Airbus SE (+ 0.77 Prozent auf 208.35 EUR) und adidas (+ 0.65 Prozent auf 178.80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens (-2.54 Prozent auf 272.30 EUR), Infineon (-0.92 Prozent auf 49.42 EUR), UniCredit (-0.87 Prozent auf 83.00 EUR), Enel (-0.79 Prozent auf 9.88 EUR) und Siemens Energy (-0.49 Prozent auf 130.64 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’423’008 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 515.998 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7.03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch