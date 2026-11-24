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24.11.2026 13:56:00
Julius Bär-Aktie gibt nach: Privatbank ernennt neue Leiterin Media Relations
Julius Bär regelt die Leitung seiner Medienkommunikation auf Gruppenebene neu. Die Nachfolge war intern bereits seit dem Sommer vorbereitet worden.
Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär hat Evelyne Brönnimann per sofort zur Leiterin Media Relations auf Gruppenebene ernannt. Sie hatte die Aufgaben ihres Vorgängers Jan Vonder Mühll bereits nach dessen Ausscheiden im August übernommen, erklärte Julius Bär am Dienstag gegenüber AWP.
Brönnimann seit 2016 bei Julius Bär
Brönnimann gehört dem Medienteam von Julius Bär seit 2016 an und war zuletzt stellvertretende Leiterin. Zuvor war sie während mehr als zehn Jahren in verschiedenen Kommunikationsfunktionen bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) tätig, davon knapp vier Jahre als Mediensprecherin.
Die Aktie von Julius Bär verliert an der SIX zeitweise 1,00 Prozent auf 63,56 CHF.
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