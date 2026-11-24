Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär hat Evelyne Brönnimann per sofort zur Leiterin Media Relations auf Gruppenebene ernannt. Sie hatte die Aufgaben ihres Vorgängers Jan Vonder Mühll bereits nach dessen Ausscheiden im August übernommen, erklärte Julius Bär am Dienstag gegenüber AWP.

Brönnimann seit 2016 bei Julius Bär

Brönnimann gehört dem Medienteam von Julius Bär seit 2016 an und war zuletzt stellvertretende Leiterin. Zuvor war sie während mehr als zehn Jahren in verschiedenen Kommunikationsfunktionen bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) tätig, davon knapp vier Jahre als Mediensprecherin.

Die Aktie von Julius Bär verliert an der SIX zeitweise 1,00 Prozent auf 63,56 CHF.