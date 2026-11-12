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12.11.2026 20:51:25
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Diese seien etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Allerdings sei die Profitabilität in der Wertschöpfungskette auf dem Heimatmarkt schwach./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.03%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.81%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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