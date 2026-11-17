Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 1.20 Prozent auf 6’272.11 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.502 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.397 Prozent schwächer bei 6’323.14 Punkten, nach 6’348.35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’323.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’265.58 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 6’204.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’530.45 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 5’640.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.21 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 0.37 Prozent auf 273.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 27.08 EUR), Eni (+ 0.17 Prozent auf 25.85 EUR), Infineon (-0.03 Prozent auf 49.23 EUR) und Airbus SE (-0.24 Prozent auf 203.70 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-4.34 Prozent auf 31.49 EUR), SAP SE (-4.29 Prozent auf 204.25 EUR), BASF (-1.62 Prozent auf 52.87 EUR), Bayer (-1.58 Prozent auf 56.10 EUR) und Enel (-1.18 Prozent auf 9.66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’486’884 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 515.998 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch