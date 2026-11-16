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16.11.2026 15:58:29
STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen
Der STOXX 50 performt am Nachmittag positiv.
Um 15:41 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.25 Prozent nach oben auf 5’536.66 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.060 Prozent höher bei 5’525.93 Punkten, nach 5’522.60 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’521.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’542.05 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 5’404.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5’504.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 4’806.29 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11.69 Prozent zu Buche. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 3.57 Prozent auf 175.50 CHF), Rheinmetall (+ 2.77 Prozent auf 786.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.88 Prozent auf 27.10 EUR), BAT (+ 1.80 Prozent auf 47.40 GBP) und Novartis (+ 1.63 Prozent auf 136.24 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-2.38 Prozent auf 272.75 EUR), Siemens Energy (-1.51 Prozent auf 129.30 EUR), Rio Tinto (-1.29 Prozent auf 62.15 GBP), Enel (-1.15 Prozent auf 9.84 EUR) und BP (-0.83 Prozent auf 5.70 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7’019’002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 515.998 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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