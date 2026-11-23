Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig. Brands Favoriten sind RWE und SSE./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.29 €
|
Abst. Kursziel*:
13.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.86%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
16.11.26
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|16.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.60
|-0.23%
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|09:22
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|09:03
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|09:03
|
Deutsche Bank AG
Enel Hold
|09:00
|
Deutsche Bank AG
RWE Buy
|08:48
|
Deutsche Bank AG
E.ON Buy
|08:32
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nike Sell