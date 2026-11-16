Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Schlussendlich fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.51 Prozent auf 6’354.48 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.502 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.038 Prozent stärker bei 6’389.28 Punkten, nach 6’386.86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’391.15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’351.27 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 6’204.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 6’539.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’693.77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1.50 Prozent auf 27.00 EUR), Bayer (+ 0.85 Prozent auf 57.00 EUR), Rheinmetall (+ 0.55 Prozent auf 769.70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.30 Prozent auf 6.29 EUR) und Eni (+ 0.23 Prozent auf 26.06 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-2.45 Prozent auf 272.55 EUR), Enel (-1.79 Prozent auf 9.78 EUR), Siemens Energy (-1.75 Prozent auf 128.98 EUR), Infineon (-1.27 Prozent auf 49.24 EUR) und Airbus SE (-1.23 Prozent auf 204.20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5’650’119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515.998 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch