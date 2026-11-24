Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi anlässlich der angekündigten Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal sei strategisch sinnvoll und dürfte das Anlegervertrauen in die Absichten des neuen Sanofi-Vorstandschefs stärken, schrieb Justin Smith am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
90.24 €
|
Abst. Kursziel*:
21.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
89.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
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|19.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|82.18
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