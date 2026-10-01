Ströer 33.44 CHF -0.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten. Sein Ströer-Kursziel sinkt nach Anpassung an die Branchenbewertung./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.