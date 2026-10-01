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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

22.90
CHF
-0.07
CHF
-0.31 %
15:29:21
BRXC
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02.10.2026 13:20:13

JCDecaux Neutral

JCDecaux
22.90 CHF -0.31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,40 auf 27,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
27.70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24.68 € 		Abst. Kursziel*:
12.24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
24.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.33%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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