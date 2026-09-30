Nordex 35.48 CHF -1.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,60 auf 52,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordex profitiere vom Rückenwind, der die gesamte Branche der Hersteller von landgestützten Windkraftturbinen antreibe, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Bessere Preise sorgten gemeinsam mit dem Auftragswachstum für eine Erholung der Margen./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.