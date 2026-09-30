Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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02.10.2026 13:22:20
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,60 auf 52,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordex profitiere vom Rückenwind, der die gesamte Branche der Hersteller von landgestützten Windkraftturbinen antreibe, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Bessere Preise sorgten gemeinsam mit dem Auftragswachstum für eine Erholung der Margen./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
52.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.30 €
|
Abst. Kursziel*:
37.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.22%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse