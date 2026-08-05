Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
31.27CHF
-0.08CHF
-0.26 %
05.08.2026
SWX
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06.08.2026 07:30:23
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Ahold Delhaize
32.07 CHF -0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die US-Konsumstimmung sei mau, aber die Supermarktkette hänge die Konkurrenz ab, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach den Zahlen./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.74 €
|
Abst. Kursziel*:
12.26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.41%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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