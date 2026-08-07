Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Supermarktkette seine Schätzungen an. Der Analyst lobte das starke Europageschäft im zweiten Quartal, aber auch den starken Start des US-Geschäfts im Monat Juli./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.90 €
|
Abst. Kursziel*:
9.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.41%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-