Vestas Wind Systems A-S 23.80 CHF -2.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 262 auf 263 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vestas ist der Favorit des Analysten Ajay Patel unter den Herstellern von Windkraftturbinen, wie er am Donnerstag schrieb. Er lobte den Barmittelumschlag, das Wachstum und die Bilanz der Dänen./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.