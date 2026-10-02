|Preisabsprachen
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02.10.2026 17:51:00
Sandoz-Aktie etwas fester: US-Staaten beantragen Genehmigung für 400-Millionen-Vergleich
Der bereits angekündigte Vergleich von Sandoz mit US-Bundesstaaten wegen mutmasslicher Preisabsprachen bei Generika ist einen Schritt weiter.
Der Vergleich umfasst 43 US-Jurisdiktionen. Sie werfen Sandoz und der 2012 übernommenen Tochter Fougera Pharmaceuticals vor, sich an Absprachen zur Festsetzung von Preisen und Aufteilung von Märkten für Generika beteiligt zu haben. Sandoz wies die Vorwürfe stets zurück.
Sandoz soll gemäss der Vereinbarung 400 Millionen US-Dollar über sieben Jahre zahlen. Davon entfallen rund 320,6 Millionen auf den eigentlichen Vergleichsbetrag und 79,4 Millionen auf Zinsen. Die erste Zahlung wird nach der endgültigen gerichtlichen Genehmigung fällig. Wann das Gericht darüber entscheidet, steht noch nicht fest.
Sandoz hatte die Grundsatzeinigung Anfang August angekündigt. Damals bezifferte der Basler Pharmakonzern die Zahlungen einschliesslich bereits zuvor vereinbarter Vergleiche mit einzelnen Staaten auf insgesamt rund 450 Millionen Dollar.
Via SIX gewann die Sandoz-Aktie letztlich knappe 0,15 Prozent auf 68,52 Franken.
to/
Basel (awp)
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Sandoz am 02.10.2026
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