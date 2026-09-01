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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage? 01.09.2026 10:02:33

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Anlegern gebracht.

Ahold Delhaize
28.90 CHF 0.38%
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Vor 10 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an diesem Tag bei 21.56 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 463.822 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 30.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’216.14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42.16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ahold Delhaize (Ahold) eine Marktkapitalisierung von 26.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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