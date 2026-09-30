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HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

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02.10.2026 14:30:03

HORNBACH Halten

HORNBACH
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding beim fairen Aktienwert von 88 Euro auf "Halten" belassen. Der Baumarktkonzern drehe an den richtigen Schrauben, schrieb Thomas Maul am Freitag. Den wichtigsten Kurstreiber fu?r die Aktie sieht er in einer nachhaltigen Belebung der Nachfrage bei größeren Renovierungsprojekten, die noch ausstehe./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
84.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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