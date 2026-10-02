Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 75 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern mache Fortschritte bei seiner andauernden Neuorientierung, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Produkte aus der "Performance"-Serie seien der Lichtblick des US-Konzerns. Der neue Finanzchef Dave Denton rücke mit einer eingeführten Prognose für 2027 vom üblichen Quartalsraster ab und setze damit die Erwartungen zurück. Konik sieht darin den bewussten Versuch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 60.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 35.15
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Abst. Kursziel*:
70.70%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 35.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.94%
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Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
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