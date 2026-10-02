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02.10.2026 14:06:44

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 75 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern mache Fortschritte bei seiner andauernden Neuorientierung, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Produkte aus der "Performance"-Serie seien der Lichtblick des US-Konzerns. Der neue Finanzchef Dave Denton rücke mit einer eingeführten Prognose für 2027 vom üblichen Quartalsraster ab und setze damit die Erwartungen zurück. Konik sieht darin den bewussten Versuch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Rating update:
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Analyst Name::
Randal Konik 		KGV*:
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