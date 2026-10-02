NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 75 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern mache Fortschritte bei seiner andauernden Neuorientierung, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Produkte aus der "Performance"-Serie seien der Lichtblick des US-Konzerns. Der neue Finanzchef Dave Denton rücke mit einer eingeführten Prognose für 2027 vom üblichen Quartalsraster ab und setze damit die Erwartungen zurück. Konik sieht darin den bewussten Versuch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen./rob/tih/ag;