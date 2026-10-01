RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 833 auf 831 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ope Otaniyi setzte am Donnerstag einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator in seinem Modell an und begründete dies mit kurzfristigem Gegenwind in China und höheren Anleiherenditen. Die Anlagestory des Großküchenausrüsters sei aber völlig intakt./ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
831.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
574.00 €
|
Abst. Kursziel*:
44.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
575.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.52%
|
Analyst Name::
Ope Otaniyi
|
KGV*:
-
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