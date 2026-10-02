Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus

Im Mittelpunkt steht ABO2203, ein neuartiger Wirkstoff zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, wie aus einer Mitteilung von Abogen vom Freitag hervorgeht.

Für Novartis beinhaltet die Vereinbarung eine weltweite exklusive Lizenz für ABO2203 sowie Optionen auf weitere Wirkstoffprogramme, die auf Abogens RNA-Plattform basieren. Im Gegenzug erhält Abogen zunächst eine Vorauszahlung von 575 Millionen US-Dollar.

Werden alle vereinbarten Optionen für die weiteren Programme ausgeübt und die jeweiligen Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteine erreicht, könnten laut Vereinbarung bis zu rund 7,2 Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen hinzukommen. Zusätzlich hat Abogen Anspruch auf mögliche Lizenzgebühren (Royalties) auf zukünftige Produktumsätze.

Der Wirkstoff ABO2203 nutzt mRNA, damit der Körper selbst ein Molekül produziert, das gezielt B-Zellen angreift und beseitigt, die bei vielen Autoimmunerkrankungen eine wichtige Rolle spielen. ABO2203 befindet sich laut Abogen bereits in der klinischen Entwicklung.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,46 Prozent tiefer bei 117,52 Franken.

hr/cg

Basel (awp)