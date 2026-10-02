|Hohe Rücknahmebegehren
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02.10.2026 17:50:00
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Der Zuger Privatmarktspezialist Partners Group gibt einem seiner Anlagefonds, die im Sommer von Rücknahmestopps betroffen waren, nun eine neue Struktur.
Der Private Equity-Fonds "Global Value Sicav" werde künftig in zwei Teilportfolios unter einem Dachfonds aufgeteilt, heisst es in einer Mitteilung von Partners Group vom Freitag. Eines der Teilportfolios ziele auf Kapitalwachstum und langfristigen Wertzuwachs ab, während das andere Teilportfolio aus einem ausschüttenden Fonds bestehe.
Hohe Rücknahmebegehren
Der "Global Value Sicav" gehört zu den sogenannten Evergreen-Fonds, für welche Partners Group Anfang Juni 2026 einen Rücknahme-Stopp verfügt hatte. Im zweiten Quartal hatte der Fonds Rücknahmebegehren von Anlegern über 9,8 Prozent des Nettoanlagewert (NAV) erlebt. Bei solchen Fonds sind Rücknahmen allerdings auf 5 Prozent des NAV pro Quartal beschränkt.
Derzeit beläuft sich der NAV des "Global Value Sicav" laut den Angaben auf rund 6,6 Milliarden Euro. Bei den Investoren in den "Evergreen-Fonds" ohne feste Laufzeit handelt es sich mehrheitlich um private Anleger.
Aktienkurs nicht erholt
Die Einschränkung der Rücknahmen bei den "Evergreen-Fonds" hatte im Juni zu einem markanten Absacken der Aktien von Partners Group geführt, von dem sich der Aktienkurs bis heute nicht erholt hat. Auf Jahressicht stehen Partners Group-Titel um fast 40 Prozent im Minus.
Partners Group ist dabei nicht alleine: Vor allem in der ersten Jahreshälfte hatten diverse Firmen der Privatmarktbranche wegen verweigerter Rücknahmen von Fonds negative Schlagzeilen gemacht.Via SIX tendierte die Partners Group-Aktie schliesslich 0,97 Prozent höher bei 601,20 Franken.
tp/cg
Baar (awp)
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