16.12.2025 03:53:42

Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie

Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie zeigte 2025 extreme Kursschwankungen - mit Folgen für Anleger und Shortseller. Trotz des volatilen Jahres kritisiert Michael Burry das Papier als weiterhin überbewertet.

• Tesla-Aktie 2025 mit grossen Schwankungen - hartes Jahr für Longs und Shorts
• Shortseller sitzen auf Verlusten in Milliardenhöhe
• Burry warnt vor Tesla-Überbewertung und kritisiert Musks Vergütungsplan

Berg- und Talfahrt der Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie durchlebte 2025 an der US-Techbörse NASDAQ Höhe und Tiefen. Nachdem die Anteilsscheine ab Herbst 2024 kräftig zulegen konnten, notierte die Tesla-Aktie am 31. Dezember 2024 bei 403,84 US-Dollar und startete dann unterhalb von 400 US-Dollar in das Jahr 2025. Aber bereits im Januar konnten die Anteilsscheine die runde Marke zurückerobern. Anschliessend ging es jedoch steil abwärts: Die Papiere fielen bis zum Frühjahr zeitweise bis auf 214,25 US-Dollar - ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Anschliessend ging es - mit Zwischenzeitlichen Rücksetzern - wieder bergauf. Am 28. November kosteten die Anteilsscheine des Elektroautobauers 430,17 US-Dollar.

Short Interest im Fokus

Mit diesem Auf und Ab gestaltete sich 2025 auch spannend für Tesla-Shortseller. Das Short Interest schwankte 2025 teils deutlich, wie Daten, die die Nasdaq in zweiwöchigem Rhythmus veröffentlicht, zeigen. Das Short Interest an der Tesla-Aktie lag am 31. Dezember 2024 bei 67'379'077 Aktien. Ende Januar 2025 lag das Short Interest noch bei 59'612'004 Aktien, Mitte September dann wieder deutlich höher bei 86'213'226 Aktien. Zuletzt lag das Short Interest am 28. November bei 78'303'390 Aktien.

Positive Entwicklung der Aktie - schlechte Nachrichten für Shortseller

Nimmt man den Tesla-Aktienkurs vom 31. Dezember 2024 (403,84 US-Dollar), zieht den Kurs vom 28. November 2025 davon ab (430,17 US-Dollar) so ergibt sich ein Wert von -26,33. Halbiert man die Summe vom Short Interesse von 31. Dezember 2024 (67'379'077) und 28. November 2025 (78'303'390) ergibt sich eine durchschnittliche Short Position von 72'841'233,5. Multipliziert man diese mit der Kursdifferenz, so ergibt sich ein Verlust für die Shortseller zum Stand Ende November von 1,92 Milliarden US-Dollar. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung. Nicht berücksichtigt werden unter anderem der genaue Zeitpunkt einzelner Shorts, der genaue Kurs, zu dem sie eröffnet oder geschlossen wurden, als auch die Ausleihgebühr.

Im Frühjahr 2025, als die Tesla-Aktie deutliche Verluste erlitten hatte, sah es für Shortseller noch besser aus. Damals wurde noch berichtet, dass Tesla-Shortseller innerhalb von drei Monaten mit Leerverkäufen 16,2 Milliarden Dollar verdient hatten.

Michael Burry betrachtet Tesla-Aktie als "grotesk überbewertet"

"Big Short"-Investor Michael Burry bezeichnet die Tesla-Aktie dennoch als "grotesk überbewertet". "Teslas Marktkapitalisierung ist heute und schon seit geraumer Zeit grotesk überbewertet", zitiert Fortune Burry aus einem Beitrag auf seinem neu eröffneten Substack-Account. Daneben warnte er, dass Elon Musks Billionen-Dollar-Vergütungsplan die Situation nur noch verschlimmern werde. Seiner Meinung nach verwässere das Unternehmen seine Aktionäre durch die aktienbasierte Vergütung seiner Mitarbeiter ohne entsprechende Aktienrückkäufe. Musks Billionen-Dollar-Paket würde die Lage nur noch verschlimmern.

Bleibt abzuwarten, wie sich die Tesla-Aktie 2026 präsentiert und ob Shortseller von der Kursentwicklung profitieren können.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
