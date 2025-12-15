Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
Interne Kritik bei NVIDIA: Huang fordert offeneren Umgang mit KI
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
iRobot-Aktie schliesst 73 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
S&P 500 im Fokus 15.12.2025 22:33:52

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

NVIDIA
141.74 CHF 1.24%
Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 6’816.51 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 54.119 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.546 Prozent auf 6’864.69 Punkte an der Kurstafel, nach 6’827.41 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’801.49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’861.59 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’734.11 Punkten berechnet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 6’615.28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Stand von 6’051.09 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16.15 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Gartner (+ 5.33 Prozent auf 246.35 USD), Norwegian Cruise Line (+ 3.79 Prozent auf 21.65 USD), Comcast (+ 3.60 Prozent auf 28.21 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3.59 Prozent auf 54.29 USD) und Tesla (+ 3.56 Prozent auf 475.31 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil ServiceNow (-11.54 Prozent auf 765.20 USD), CoStar Group (-6.57 Prozent auf 63.75 USD), Coinbase (-6.37 Prozent auf 250.42 USD), Broadcom (-5.59 Prozent auf 339.81 USD) und Lumen Technologies (-5.18 Prozent auf 8.06 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’931’334 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.625 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

