13.12.2025 04:10:00
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst die Woche etwas tiefer ab - 13'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen zum Handelsende im Minus -- DAX letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leicht im Minus, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.