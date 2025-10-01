Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
348.81CHF
-8.60CHF
-2.41 %
09:46:14
BRXC
08.10.2025 07:42:36
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Tesla
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 247.00
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
$ 433.09
Abst. Kursziel*:
-42.97%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
$ 433.08
Abst. Kursziel aktuell:
-42.97%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|349.48
|-2.22%
