Top News
Cicor-Aktie: Übernahmekandidat TT Electronics spricht sich für Barvariante aus
Roche-Aktie: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
UBS-Aktie: Technologiechef Mike Dargan zieht sich zum Jahresende zurück
Stabilius-Aktie höher: Rückkauf eigener Aktien geplant
Youngtimers schliesst Kapitalerhöhung ab
Reichenliste 16.12.2025 07:07:00

SpaceX nach Aktienverkäufen höher bewertet: 'Forbes' sieht Musks Vermögen bei über 600 Milliarden Dollar

Elon Musk hat nach Berechnungen des Magazins "Forbes" als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht.

Tesla
379.40 CHF 7.18%
Kaufen Verkaufen
Den Ausschlag gab aus Sicht von "Forbes" der aktuelle Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch einige Mitarbeiter und Investoren. Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch - was auch auf die Schätzung von "Forbes" zu Musks Anteil durchschlug.

Noch Stunden zuvor hatte "Forbes" Elon Musk in seiner Reichenliste bei gut 500 Milliarden Dollar gesehen und der Finanzdienst Bloomberg kam am Montag auf 470 Milliarden Dollar.

Tesla und SpaceX machen Musk reich

Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX. Anders als Tesla ist SpaceX allerdings nicht an der Börse notiert, sodass es keinen Unternehmenswert gibt, der sich durch die Aktienkurs-Entwicklung am Markt ergibt. Stattdessen werden in solchen Fallen Bewertungen bei Finanzierungsrunden oder bei Aktienverkäufen von Mitarbeitern herangezogen. Sie können stark von der späteren Marktentwicklung abweichen.

Aus dem Preis, zu dem die Mitarbeiter ihre Aktien verkauften konnten, ergibt sich ein hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für ganz SpaceX. "Forbes" hatte das Unternehmen bisher aber nur mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Durch diese Anpassung stieg auch die Schätzung zum Wert der Musk-Beteiligung von rund 40 Prozent an SpaceX schlagartig an. Deshalb sah "Forbes" Musks Vermögen am Montag bei 677 Milliarden Dollar.

NEW YORK (awp international)

Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026 - Gemeinde Leuk genehmigt Antennenprojekt

Aktien in diesem Artikel

Tesla 379.40 7.18% Tesla

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
