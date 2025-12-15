NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.23 Prozent schwächer bei 25’138.26 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.620 Prozent auf 25’352.87 Punkte an der Kurstafel, nach 25’196.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’022.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’377.62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’008.24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’293.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 21’780.25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26’182.10 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit KLA-Tencor (+ 3.82 Prozent auf 1’239.53 USD), Tesla (+ 3.69 Prozent auf 475.88 USD), Lam Research (+ 3.17 Prozent auf 165.61 USD), Booking (+ 3.11 Prozent auf 5’466.64 USD) und Comcast (+ 3.03 Prozent auf 28.06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil CoStar Group (-8.24 Prozent auf 62.61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.79 Prozent auf 162.70 USD), Broadcom (-5.17 Prozent auf 341.33 USD), Arm (-4.02 Prozent auf 125.63 USD) und Workday (-3.87 Prozent auf 215.80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’874’496 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.625 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch