Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’388 -0.2%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9357 0.2%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’310 0.2%  Bitcoin 68’845 -2.0%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 60.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Tesla11448018Sika41879292
Top News
UBS-Aktie: Technologiechef Mike Dargan zieht sich zum Jahresende zurück
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Uranboom treibt Kirkstone Metals-Aktie in ungeahnte Höhen
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Oracle-Aktie fällt dennoch weiter: OpenAI-Rechenzentren offenbar ohne Zeitverzug
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’093.34
Pkt
-103.40
Pkt
-0.41 %
20:41:07
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index im Fokus 15.12.2025 20:03:45

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.23 Prozent schwächer bei 25’138.26 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.620 Prozent auf 25’352.87 Punkte an der Kurstafel, nach 25’196.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’022.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’377.62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’008.24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’293.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 21’780.25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26’182.10 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit KLA-Tencor (+ 3.82 Prozent auf 1’239.53 USD), Tesla (+ 3.69 Prozent auf 475.88 USD), Lam Research (+ 3.17 Prozent auf 165.61 USD), Booking (+ 3.11 Prozent auf 5’466.64 USD) und Comcast (+ 3.03 Prozent auf 28.06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil CoStar Group (-8.24 Prozent auf 62.61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.79 Prozent auf 162.70 USD), Broadcom (-5.17 Prozent auf 341.33 USD), Arm (-4.02 Prozent auf 125.63 USD) und Workday (-3.87 Prozent auf 215.80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’874’496 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.625 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Ein sportliches Programm
10:48 SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke
09:29 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’533.67 19.53 S2ZBWU
Short 13’818.80 13.71 STAB1U
Short 14’316.39 8.89 SNQBTU
SMI-Kurs: 13’036.80 15.12.2025 17:30:42
Long 12’479.96 19.68 SATBDU
Long 12’203.49 13.86 SO2B2U
Long 11’690.18 8.98 BH8SXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von Stadler Rail und Siemens uneins: SBB-Chef nimmt Stellung zur Vergabe des Milliardenauftrags
Kartellamt genehmigt Panzer-Projekt von Rheinmetall und KNDS - Aktie dennoch in Rot - auch HENSOLDT, RENK und TKMS deutlich tiefer
iRobot-Aktie 71 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
MindMaze-Aktie bricht ein: Relief Therapeutics und NeuroX fusionieren
EMA gibt grünes Licht für höhere Wegovy-Dosis: Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’102.54 -0.37%

finanzen.net News

Datum Titel
20:38 Trinidad und Tobago öffnet Flughäfen für US-Militärflugzeuge
20:33 ROUNDUP: Internet-Ausfall im Bundestag - Ursache offen
19:46 Aktien New York: Moderate Verluste - Umschichtungen im Gange
19:37 Bauernproteste in Frankreich nach Ausbruch von Rinderkrankheit
19:22 Merz fordert von Putin Waffenstillstand über Weihnachten
20:19 Goldpreis kann Gewinne nicht halten: Ringen um Marke von 4.300 US-Dollar
19:09 GESAMT-ROUNDUP/Ukraine-Verhandlungen: Fortschritte, aber kein Durchbruch
20:32 BVB-Aktie fester: Sammer fordert klare Fristen im Vertragspoker mit Schlotterbeck
19:05 HRW: Israel behindert Wiederaufbau im Libanon
19:04 Selenskyj sieht Fortschritte - Territorialfrage bleibt