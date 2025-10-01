Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'427 0.5%  SPI 17'117 0.6%  Dow 46'397 -0.1%  DAX 24'439 1.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5'651 1.3%  Gold 3'830 -0.9%  Bitcoin 95'440 1.1%  Dollar 0.7997 0.3%  Öl 64.3 -1.7% 
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

360.16
CHF
-2.20
CHF
-0.61 %
17:05:53
BRXC
02.10.2025

Tesla Outperform

Tesla
360.16 CHF -0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dazu habe zwar auch der Schlussspurt bei den ausgelaufenen US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos beigetragen. Ein weiterer Faktor sei aber wohl eine schwächere Entwicklung bei chinesischen Konkurrenten gewesen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 448.92 		Abst. Kursziel*:
-27.60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 448.50 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.54%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

