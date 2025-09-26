Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 345 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Absatzzahlen des Elektroautobauers für das dritte Quartal dürften die Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Edison Yu in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Noch wichtigere positive Faktoren für die Aktie seien der Fokus von Konzernchef Elon Musk auf das Robotaxi- und Robotergeschäft und das jüngst angekündigte Kompensationspaket des Unternehmens für Musk./gl/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 435.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 432.36
|
Abst. Kursziel*:
0.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 433.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.38%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Tesla Aktie News: Tesla am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Tesla-Aktie gibt nach: Tesla mit weiterem herben Dämpfer auf EU-Automarkt - VW weiter Marktführer (AWP)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|340.12
|-0.57%
