FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 345 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Absatzzahlen des Elektroautobauers für das dritte Quartal dürften die Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Edison Yu in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Noch wichtigere positive Faktoren für die Aktie seien der Fokus von Konzernchef Elon Musk auf das Robotaxi- und Robotergeschäft und das jüngst angekündigte Kompensationspaket des Unternehmens für Musk./gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18:52 Tesla Buy Deutsche Bank AG
07:07 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
29.07.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
