Vor wichtigen US-Daten: SMI dürfte schwächer starten -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen unter Druck

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag schwächer starten.

Der SMI war am Vortag 1,16 Prozent stärker bei 13'036,80 Punkten aus dem Handel gegangen.

Ein eindeutiger Impuls aus den USA bleibt aus. Die NASDAQ-Indizes, dominiert von Technologiewerten, setzten ihren schwachen Trend zu Wochenbeginn fort, wohingegen der Dow Jones Industrial weitgehend auf der Stelle trat. Im Fokus der Anleger stehen unverändert Zweifel an der Bewertung zahlreicher KI-Titel.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag wieder vorsichtiger agieren.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,18 Prozent stärker bei 24'229,91 Punkten geschlossen.

Am Tag wichtiger Konjunktursignale aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 24.095 Punkte. Die psychologisch wichtige 24'000-Punkte-Marke rückt damit wieder näher.

Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel mit unterschiedlich hohen Verlusten.

Der Dow Jones schloss bei 48'416,56 Punkten um nur 0,09 Prozent leichter. Zum Start hatte er noch leicht zulegen können, war dann jedoch schon bald auf die Nulllinie zurückgefallen und konnte sich im weiteren Handelsverlauf nicht mehr von ihr lösen.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel daneben um 0,59 Prozent tiefer bei 23'057,41 Zählern. Er hatte anfangs klar im Plus eröffnet, fiel jedoch schon kurze Zeit später auf rotes Terrain zurück.

Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss zeigte sich der US-Aktienmarkt am Montag ebenfalls ohne Schwung. Vor dem Wochenende hatten vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld machten weiterhin nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse.

In den kommenden Tagen könnten dann Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben auch am Dienstag erneut nach.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,43 Prozent auf 49'462,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls weiter abwärts: Der Shanghai Composite um 0,55 Prozent auf 3'867,92 Zähler.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich 1,87 Prozent auf 25'157,15 Punkte nach unten geht.

Marktteilnehmer hielten sich zurück und blickten auf anstehende Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere auf den Arbeitsmarktbericht, der Hinweise auf den weiteren Kurs der US-Notenbank liefern könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires