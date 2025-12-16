Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’288 -0.4%  Bitcoin 68’715 -0.1%  Dollar 0.7966 0.1%  Öl 60.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Cicor-Aktie: Übernahmekandidat TT Electronics spricht sich für Barvariante aus
Stabilius-Aktie höher: Rückkauf eigener Aktien geplant
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 16.12.2025 07:23:30

Vor wichtigen US-Daten: SMI dürfte schwächer starten -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen unter Druck

Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein schwächerer Start an. Auch der deutsche Aktienmarkt dürfte schwächer starten. An den Aktienmärkten in Fernost dominieren am Dienstag die Verkäufer das Geschehen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag schwächer starten.

Der SMI war am Vortag 1,16 Prozent stärker bei 13'036,80 Punkten aus dem Handel gegangen.
Ein eindeutiger Impuls aus den USA bleibt aus. Die NASDAQ-Indizes, dominiert von Technologiewerten, setzten ihren schwachen Trend zu Wochenbeginn fort, wohingegen der Dow Jones Industrial weitgehend auf der Stelle trat. Im Fokus der Anleger stehen unverändert Zweifel an der Bewertung zahlreicher KI-Titel.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag wieder vorsichtiger agieren.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,18 Prozent stärker bei 24'229,91 Punkten geschlossen.

Am Tag wichtiger Konjunktursignale aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 24.095 Punkte. Die psychologisch wichtige 24'000-Punkte-Marke rückt damit wieder näher.

Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel mit unterschiedlich hohen Verlusten.

Der Dow Jones schloss bei 48'416,56 Punkten um nur 0,09 Prozent leichter. Zum Start hatte er noch leicht zulegen können, war dann jedoch schon bald auf die Nulllinie zurückgefallen und konnte sich im weiteren Handelsverlauf nicht mehr von ihr lösen.
Der NASDAQ Composite beendete den Handel daneben um 0,59 Prozent tiefer bei 23'057,41 Zählern. Er hatte anfangs klar im Plus eröffnet, fiel jedoch schon kurze Zeit später auf rotes Terrain zurück.

Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss zeigte sich der US-Aktienmarkt am Montag ebenfalls ohne Schwung. Vor dem Wochenende hatten vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld machten weiterhin nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse.

In den kommenden Tagen könnten dann Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben auch am Dienstag erneut nach.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,43 Prozent auf 49'462,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls weiter abwärts: Der Shanghai Composite um 0,55 Prozent auf 3'867,92 Zähler.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich 1,87 Prozent auf 25'157,15 Punkte nach unten geht.

Marktteilnehmer hielten sich zurück und blickten auf anstehende Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere auf den Arbeitsmarktbericht, der Hinweise auf den weiteren Kurs der US-Notenbank liefern könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Ein sportliches Programm
15.12.25 SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’533.67 19.53 S2ZBWU
Short 13’818.80 13.71 STAB1U
Short 14’316.39 8.89 SNQBTU
SMI-Kurs: 13’036.80 15.12.2025 17:30:42
Long 12’479.96 19.68 SATBDU
Long 12’203.49 13.86 SO2B2U
Long 11’690.18 8.98 BH8SXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
16.12.25 AMEN Properties Inc / Quartalszahlen
16.12.25 Aphelion Capital Corp Registered Shs Subordinate Voting / Generalversammlung
16.12.25 Asuntosalkku Plc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
16.12.25 Avanti Gold Corp Registered Shs / Generalversammlung
16.12.25 Benz Mining Corp Chess Depository Interests repr 1 shs / Generalversammlung
16.12.25 Benz Mining Corp Registered Shs / Generalversammlung
16.12.25 Besra Gold Inc Chess Depository Interests Repr 1 Sh / Generalversammlung
16.12.25 Cisco Inc. / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
16.12.25 Westpac Consumer Confidence
16.12.25 Jibun Bank Services PMI
16.12.25 Jibun Bank Manufacturing PMI
16.12.25 Wachstum Geldmenge
16.12.25 HSBC Services PMI
16.12.25 HSBC Manufacturing PMI
16.12.25 HSBC Composite PMI
16.12.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
16.12.25 Arbeitslosenänderung
16.12.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
16.12.25 Veränderung der Beschäftigung
16.12.25 Arbeitslosenquote
16.12.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
16.12.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
16.12.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
16.12.25 M2 Geldmenge
16.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
16.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
16.12.25 S&P Global PMI Gesamtindex
16.12.25 Arbeitslosenquote
16.12.25 HCOB EMI Gesamtindex
16.12.25 HCOB EMI Dienstleistungen
16.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
16.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
16.12.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
16.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
16.12.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
16.12.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
16.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
16.12.25 HCOB Composite EMI
16.12.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
16.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
16.12.25 S&P Global Gesamt-EMI
16.12.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
16.12.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
16.12.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
16.12.25 Handelsbilanz s.a.
16.12.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
16.12.25 Handelsbilanz n.s.a.
16.12.25 Handelsbilanz EU
16.12.25 Globale Handelsbilanz
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
16.12.25 Netto-Inflation
16.12.25 MNB Zinssatzentscheidung
16.12.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
16.12.25 Änderung der Baugenehmigungen
16.12.25 Änderung der Hausbaubeginne
16.12.25 Baugenehmigungen (Monat)
16.12.25 Baubeginne (Monat)
16.12.25 Einzelhandelsumsätze (YoY)
16.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
16.12.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
16.12.25 Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
16.12.25 Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
16.12.25 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
16.12.25 Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
16.12.25 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
16.12.25 U6 Underemployment Rate
16.12.25 Unemployment Rate
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
16.12.25 Labor Force Participation Rate
16.12.25 Redbook Index (Jahr)
16.12.25 S&P Global EMI Gesamtindex
16.12.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
16.12.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
16.12.25 GDT Preisindex
16.12.25 Businessinventare
16.12.25 BoC-Gouverneur Macklem spricht
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
16.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
16.12.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
16.12.25 Leistungsbilanz ( Quartal )
16.12.25 Leistungsbilanz - BIP Rate
16.12.25 Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
UBS-Aktie: Technologiechef Mike Dargan zieht sich zum Jahresende zurück
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie
BYD Aktie News: BYD verliert am Montagnachmittag

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0818 0.0008
0.97

finanzen.net News

Datum Titel
07:15 DAX-FLASH: Im Minus erwartet vor US-Jobdaten - Konsolidierung
07:04 ROUNDUP: Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein
06:34 ROUNDUP: Europäer bieten Schutztruppe für Ukraine an
06:31 US-Militär: Acht Tote bei neuen Angriffen auf angebliche Drogenboote
06:30 Einstimmiges Votum aus NRW - Merz soll CDU-Chef bleiben
06:30 Berichte: Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein
06:25 Umfrage: Spätere Rente für Akademiker spaltet die Deutschen
06:24 Gen Z vertraut Eltern in Geldfragen - trotz Wissenslücken
06:23 Trump will Freilassung von Hongkonger Verleger Lai erreichen
06:22 Kanzler Merz und litauischer Präsident Nauseda kommen zur CSU-Klausur