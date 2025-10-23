Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Ryan Brinkman kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektroautobauer nach Resultaten, die im dritten Quartal nur umsatz- und cashflowseitig die Erwartungen übertroffen hätten. Gewinnseitig sei Tesla wegen höher als erwarteter Kosten hinter diesen zurückgeblieben. Gleichzeitig sei vor zukünftig deutlich steigenden Investitionsausgaben gewarnt worden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
