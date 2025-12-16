Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis

• Rivian stellte einen eigenen KI-Chip und eine neue Autonomie-Plattform mit Lidar für die R2-Modelle (ab Ende 2026) vor• CEO Scaringe plant, dass Rivian-Fahrzeuge noch in diesem Jahrzehnt vollständig autonom fahren• Tesla verfolgt dagegen weiterhin eine reine Vision-Only-Strategie (nur Kameras) für sein FSD-System

Die Sensor-Strategien: Lidar vs. Vision Only

Der zentrale Unterschied in der Autonomie-Entwicklung von Rivian und Tesla liegt in der Sensorik. Tesla verfolgt seit Jahren die von CEO Elon Musk propagierte Vision-Only-Strategie, die ausschliesslich auf Kameras und neuronale Netze setzt. Musk hat Lidar-Sensoren, die mit Laserstrahlen die Umgebung abtasten, wiederholt als "Krücke" bezeichnet.

Rivian hingegen setzt auf eine Kombination aus Sensoren: Das kommende Modell R2, das ab Ende 2026 ausgeliefert werden soll, wird über elf Kameras, fünf Radar-Sensoren und einen nach vorne gerichteten Lidar-Sensor verfügen. Rivian-Manager betonen laut dpa, dass Lidar-Sensoren, ähnlich wie sie von der Google-Schwesterfirma Waymo genutzt werden, entscheidend für die Sicherheit seien, da Kameras bei extrem hellem oder schwachem Licht sowie bei Nebel an ihre Grenzen stossen könnten.

Rivians Fahrplan: Level 4 bis Ende des Jahrzehnts

Auf dem Autonomy & AI Day in Palo Alto präsentierte Rivian vergangene Woche eine klare Roadmap. Kernstück ist der selbst entwickelte 5-nm-Chip Rivian Autonomy Processor (RAP1) und das darauf basierende Autonomy Compute Module 3 (ACM3) mit 1600 sparse TOPS Rechenleistung. Dieser in-house entwickelte Ansatz ähnelt dem von Tesla.

CEO RJ Scaringe skizzierte in der entsprechenden Pressemitteilung die schrittweise Einführung der Autonomiefunktionen. Der erste Schritt, Universal Hands-Free (UHF), wird ab Anfang 2026 für Gen 2 R1-Fahrzeuge verfügbar sein und freihändiges Fahren auf über 3,5 Millionen Meilen von Strassen in Nordamerika ermöglichen. Als nächste Stufe folgt die Point-to-Point Navigation, die in ihrer Funktionalität dem FSD-System von Tesla ähnelt, jedoch weiterhin die volle Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert. Darauf aufbauend soll ein Eyes-Off-System eingeführt werden, bei dem der Fahrer die Kontrolle nicht mehr ständig überwachen muss. Als ultimatives Ziel stellte Scaringe die vollständige Personal Level 4-Autonomie in Aussicht, bei der das Auto ohne Insassen auf Erledigungen geschickt werden kann, was laut seiner Prognose "deutlich vor Ende des Jahrzehnts" erreicht werden soll.

Rivian wird die Funktionen über das Abonnement Autonomy+ für 49,99 US-Dollar pro Monat oder als einmaliges Upgrade für 2'500 US-Dollar anbieten.

Teslas FSD: Fortschritte und Kontroversen

Tesla bietet sein Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving (Supervised)" (FSD) bereits in einer breiteren Version an. Laut aktuellen Berichten über das FSD-System (Version 14.1) hat Tesla signifikante Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit erzielt. Dennoch verlangt die aktuelle FSD-Version (Level 2) weiterhin eine ständige Überwachung durch den Fahrer.

Musk verfolgt seit 2016 die Vision, dass Tesla-Besitzer ihre Autos bald als autonome Ride-Share-Fahrzeuge (Robotaxis) nutzen können, um Geld zu verdienen. Während Tesla als führend in der softwaregesteuerten Autonomie gilt, steht die rein visuelle Strategie ohne Lidar in der Branche weiterhin aus Sicherheitsgründen in der Kritik.

Aktienreaktion und Analysten-Resonanz

Trotz der ambitionierten Technologie-Ankündigungen fiel die Rivian-Aktie an der NASDAQ am Tag der Vorstellung um 6,11 Prozent auf 16,43 US-Dollar. Analysten führen die Zurückhaltung der Investoren auf die hohen Kosten für die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen zurück, da Rivian weiterhin Verluste schreibt und bis 2029 voraussichtlich einen erheblichen Cash-Bedarf hat.

Nach dem AI-Day zeigten die von TipRanks erfassten Analystenreaktionen ein geteiltes Bild. Während Analyst Chris Pierce von Needham sein "Buy"-Rating bekräftigte und das Kursziel sogar von 14 auf 23 US-Dollar hochschraubte, äusserten andere Experten Skepsis. Andrew Percoco von Morgan Stanley bestätigte sein "Sell"-Rating mit einem Kursziel von 12 US-Dollar. Mark Delaney von Goldman Sachs und Tom Narayan von RBC Capital beliessen ihre Einstufungen auf "Hold". Nayaran hielt auch an seinem Kursziel von 14 US-Dollar fest, während Delaney dieses von 13 auf 16 US-Dollar aufstockte.

Rivian wird bei seinem Technologievorstoss durch eine kürzlich erfolgte Investition in Milliardenhöhe von Volkswagen unterstützt, die Zugang zur Elektronik-Architektur des US-Unternehmens sichern.

