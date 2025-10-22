Tesla 348.28 CHF -1.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Bereiche Robotaxi und Humanoid-Roboter bleibe Tesla auf Kurs, schrieb Tom Narayan am Mittwochabend nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugkonzerns./rob/ajx/gl;

