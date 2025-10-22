Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
348.28CHF
-5.67CHF
-1.60 %
22.10.2025
23.10.2025 06:30:58
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Bereiche Robotaxi und Humanoid-Roboter bleibe Tesla auf Kurs, schrieb Tom Narayan am Mittwochabend nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugkonzerns./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Tesla
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 500.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 438.97
Abst. Kursziel*:
13.90%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 438.93
Abst. Kursziel aktuell:
13.91%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
