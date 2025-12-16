Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu

Konkret geht es um den PATHWAY HER2 (4B5)-Test und den VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, die nun zur Identifizierung von HER2-positiven Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs eingesetzt werden können, welche für eine Behandlung mit dem Medikament ENHERTU in Frage kommen.

Der PATHWAY HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.

ENHERTU (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut den Angaben ein speziell entwickeltes HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das von Daiichi Sankyo entdeckt wurde und gemeinsam von Daiichi Sankyo und AstraZeneca entwickelt und vermarktet wird.

Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,71 Prozent auf 324,20 CHF.

Basel/Tucson (awp)