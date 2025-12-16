Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’121 0.7%  SPI 17’995 0.5%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’179 -0.2%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’753 0.0%  Gold 4’283 -0.5%  Bitcoin 68’714 -0.1%  Dollar 0.7962 0.0%  Öl 59.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018
Top News
ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung
Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Buy-Note für GEA-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Holcim-Aktie mit Plus: Baustoffkonzern tätigt Grossübernahme in Peru
Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
Suche...
Erfolg 16.12.2025 10:18:00

Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu

Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu

Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für zwei Tests im Bereich Brustkrebs erhalten.

Konkret geht es um den PATHWAY HER2 (4B5)-Test und den VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, die nun zur Identifizierung von HER2-positiven Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs eingesetzt werden können, welche für eine Behandlung mit dem Medikament ENHERTU in Frage kommen.

Der PATHWAY HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.

ENHERTU (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut den Angaben ein speziell entwickeltes HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das von Daiichi Sankyo entdeckt wurde und gemeinsam von Daiichi Sankyo und AstraZeneca entwickelt und vermarktet wird.

Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,71 Prozent auf 324,20 CHF.

Basel/Tucson (awp)

Weitere Links:

Kryptowährung wieder unter Druck: Bitcoin rutscht auf Tief seit Anfang Dezember

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’584.49 19.31 BASSBU
Short 13’853.92 13.80 S4FBCU
Short 14’371.39 8.93 S8IBNU
SMI-Kurs: 13’121.16 16.12.2025 10:11:27
Long 12’512.22 19.90 S3HB2U
Long 12’204.66 13.65 SEUBOU
Long 11’691.30 8.90 BH8SXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:24 Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet
10:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro
10:18 OTS: UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...
10:11 China legt endgültige Zölle auf EU-Schweinefleisch fest
10:08 OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council ...
10:10 Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden
10:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger zurückhaltend vor US-Jobdaten
09:56 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro
09:56 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung
09:56 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro