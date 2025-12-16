|Erfolg
|
16.12.2025 10:18:00
Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für zwei Tests im Bereich Brustkrebs erhalten.
Der PATHWAY HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.
ENHERTU (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut den Angaben ein speziell entwickeltes HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das von Daiichi Sankyo entdeckt wurde und gemeinsam von Daiichi Sankyo und AstraZeneca entwickelt und vermarktet wird.
Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,71 Prozent auf 324,20 CHF.
Basel/Tucson (awp)
Weitere Links:
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: SMI-Anleger lassen sich Kauflaune nicht vermiesen -- DAX fährt Verluste ein -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen mit Verlusten. An den Aktienmärkten in Fernost dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer das Geschehen.