Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’022 1.0%  SPI 17’895 0.9%  Dow 48’460 0.0%  DAX 24’208 0.1%  Euro 0.9355 0.1%  EStoxx50 5’746 0.4%  Gold 4’297 -0.1%  Bitcoin 69’180 -1.5%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 60.5 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Sportradar-Aktie gibt ab: Breon Corcoran wird in den Verwaltungsrat gewählt
Boeing-Aktie fester: Triebwerksausfall zwingt Maschine zu Notlandung in Washington
Airbnb-Aktie dennoch im Plus: Harte Strafe in Spanien
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel zeitweise
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Strategischer KI-Zukauf 15.12.2025 17:08:40

Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups

Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups

Intel stebt offenbar im Rahmen seiner KI-Strategie die Übernahme des KI-Chip-Startups SambaNova Systems für einen Milliardenbetrag an.

NVIDIA
141.74 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen
• Intel und SambaNova offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen über Übernahme
• Ergänzung für Intels KI-Portfolio
• Möglicher Interessenskonflikt: Intel-CEO auch bei SambaNova aktiv

Der US-Halbleiterriese Intel plant offenbar den Kauf von SambaNova Systems. Wie unter anderem "Bloomberg" berichtet, biete Intel für das KI-Chip-Startup rund 1,6 Milliarden US-Dollar einschliesslich Schulden. Die Gespräche befänden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, und ein Abschluss der Transaktion könnte bereits in den kommenden Wochen oder Monaten erfolgen, auch wenn die Konditionen noch nicht endgültig geklärt wurden, heisst es weiter.

Die derzeitigen Übernahmegespräche basieren nach Angaben von "WIRED" auf einem nicht bindenden Term Sheet, das die Eckpunkte der geplanten Transaktion beschreibt, aber erst nach detaillierten Prüfungen, regulatorischen Freigaben und finanziellen Audits zu einem verbindlichen Vertrag werden kann. Laut "RTTNews" liegt der von Intel angestrebte Kaufpreis von 1,6 Milliarden US-Dollar dabei deutlich unter früheren Bewertungsniveaus von SambaNova: In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 wurde das Startup noch mit etwa 5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Strategische Bedeutung der Übernahme für Intel im KI-Wettbewerb

Das im kalifornischen Palo Alto ansässige Startup SambaNova wurde 2017 von Professoren der Stanford University gegründet und hat sich auf massgeschneiderte KI-Chips und Plattformen spezialisiert, die vor allem für KI-Inference-Workloads - also die praktische Nutzung von vortrainierten KI-Modellen - gedacht sind. Die Technologie des Startups gilt als potenzieller Konkurrent für die marktbeherrschenden GPU-Lösungen etwa von NVIDIA, die bislang das KI-Hardwarefeld dominieren.

Für Intel wäre ein Kauf eine schlüssige Ergänzung seines KI-Portfolios - vor allem vor dem Hintergrund des harten Wettbewerbs mit NVIDIA. Intel hat in den letzten Jahren versucht, im KI-Chip-Segment aufzuholen, doch die internen Entwicklungen - etwa bei GPUs und spezialisierten Beschleunigern - verliefen langsamer als bei vielen Rivalen. Experten sehen in der Übernahme laut "Börse Express" daher eine Möglichkeit, sofortige Expertise und marktreife Technologie zu integrieren, anstatt den Aufbau vergleichbarer Kompetenzen allein voranzutreiben.

Corporate-Governance-Fragen überschatten möglichen Deal

Eine Übernahme von SambaNova durch Intel würde allerdings auch Fragen um mögliche Interessenkonflikte aufwerfen. So fungiert Intel-CEO Lip-Bu Tan nicht nur als Vorstandsvorsitzender bei Intel, sondern ist zugleich als Executive Chairman bei SambaNova aktiv und war zuvor über seine Venture-Capital-Firma an dem Startup beteiligt. Dies wirft Fragen zur Corporate Governance auf, da es zu potenziellen Interessenskonflikten zwischen persönlichen Verflechtungen und den Entscheidungen des Intel-Vorstands kommen könnte.

So reagiert die Intel-Aktie

Die Intel-Aktie hat den Freitagshandel an der NASDAQ mit einem Verlust von 4,3 Prozent auf 37,81 US-Dollar beendet. Im Montagshandel geht es dann zeitweise um weitere 0,41 Prozent auf 37,66 US-Dollar abwärts.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Intel-Aktie mit Unsicherheiten: Strategiewende irritiert Anleger

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com