Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 435 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Edison Yu nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen nur kleinere Anpassungen an seinen Finanzmodellen für den Elektroautobauer vor. Der Fokus bei diesem liege auf dem fahrerlosen Robotaxi und humanoiden Robotern. Elon Musk sei bei dem Konzern fest im Sattel und die Verabschiedung des Vergütungspakets werde wichtig, damit dies so bleibe./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 440.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 422.50
|
Abst. Kursziel*:
4.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 430.89
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.11%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-