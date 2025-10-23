Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’563 -0.4%  SPI 17’334 -0.1%  Dow 46’621 0.1%  DAX 24’197 0.2%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 5’671 0.6%  Gold 4’142 1.2%  Bitcoin 87’267 1.8%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
HSBC-Aktie in Grün: Retail-Sparte Ägypten auf dem Prüfstand
KION-Aktie: Deutlicher Anstieg nach Prognose-Upgrade
Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

340.52
CHF
-7.76
CHF
-2.23 %
17:04:32
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 16:04:08

Tesla Buy

Tesla
340.52 CHF -2.23%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 435 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Edison Yu nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen nur kleinere Anpassungen an seinen Finanzmodellen für den Elektroautobauer vor. Der Fokus bei diesem liege auf dem fahrerlosen Robotaxi und humanoiden Robotern. Elon Musk sei bei dem Konzern fest im Sattel und die Verabschiedung des Vergütungspakets werde wichtig, damit dies so bleibe./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 09:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 440.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 422.50 		Abst. Kursziel*:
4.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 430.89 		Abst. Kursziel aktuell:
2.11%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten