Montagshandel in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.10 Prozent auf 6’820.48 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.119 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.546 Prozent stärker bei 6’864.69 Punkten, nach 6’827.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’861.59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’801.49 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der S&P 500 bei 6’734.11 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Stand von 6’615.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 6’051.09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16.22 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Gartner (+ 4.73 Prozent auf 244.96 USD), KLA-Tencor (+ 3.82 Prozent auf 1’239.53 USD), Tesla (+ 3.69 Prozent auf 475.88 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3.51 Prozent auf 54.25 USD) und Philip Morris (+ 3.38 Prozent auf 158.85 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil ServiceNow (-11.86 Prozent auf 762.49 USD), CoStar Group (-8.24 Prozent auf 62.61 USD), Coinbase (-5.46 Prozent auf 252.87 USD), Broadcom (-5.17 Prozent auf 341.33 USD) und Lumen Technologies (-3.88 Prozent auf 8.17 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’874’496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.625 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch