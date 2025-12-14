Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.12.2025 04:36:00

Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt

Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt

Tesla-CEO Elon Musk ist nicht bekannt dafür, öffentliche Investmentempfehlungen abzugeben. YouTuber Nikhil Kamath entlockte dem Milliardär dennoch einen Tipp.

• Musk gibt selten konkrete Aktienempfehlungen ab
• Alphabet und NVIDIA hält er für massgeblich im KI- und Robotikzeitalter
• Die beiden Tech-Giganten gehören für den Tesla-Chef zu den spannendsten Zukunftswerten

Elon Musk war kürzlich im Podcast "Peoply by WTF" von YouTuber Nikhil Kamath zu Gast. Dabei betonte der Tesla-Chef, dass er ausserhalb seiner eigenen Unternehmen, wie Tesla und SpaceX, kein persönliches Anlageportfolio besitze - und dementsprechend nicht mit Aktien handelt.

Trotzdem liess sich der Milliardär zu einer Ausnahme in dem Gespräch hinreissen und empfahl ausgerechnet ein Investment in Tesla-Konkurrenten.

Diese zwei KI-Aktien sieht Elon Musk vorne

In einem lebhaften Gespräch fragte Podcast-Host Nikhil Kamath Tesla-CEO Elon Musk, in welches Unternehmen - das ihm nicht gehört - er "zu den heutigen Bewertungen" investieren würde. Zunächst stellte der Tech-Milliardär klar, dass er kein aktiver Investor sei und nicht systematisch nach Titeln suche. "Ich habe nicht einmal ein Portfolio", sagte er im Podcast.

Anschliessend konkretisierte Musk jedoch, dass künstliche Intelligenz und Robotik in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen werden. In diesem Zusammenhang sieht der Tesla-CEO die Aktien von Alphabet und NVIDIA weit vorne.

Google als zentraler Akteur im KI-Rennen

Besonders interessant sei aus Sicht des Milliardärs Alphabet: "Google wird in Zukunft ziemlich wertvoll sein", erklärte Elon Musk im Gespräch mit Kamath. So habe Alphabet "den Grundstein für eine immense Wertschöpfung im KI-Bereich gelegt", was laut Investors.com insbesondere auf die anhaltenden Fortschritte bei Modellen und Infrastruktur zurückzuführen ist. Musk zufolge sei die Google-Mutter deshalb einer der entscheidenden Bausteine der künftigen KI-Landschaft.

Alphabet kommt dabei zudem aus einer starken Ausgangsposition. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 69 Prozent im Plus - und kletterte allein im November um satte 12,67 Prozent. Trotzdem bewegt sich das aktuelle KGV mit 31,67 im branchenüblichen Bereich für Tech-Konzerne.

NVIDIA laut Musk der "offensichtliche" KI-Treiber

Neben Alphabet nannte Musk vor allem NVIDIA: "NVIDIA ist offensichtlich", sagte der Tesla-CEO im Podcast. Der Chipkonzern sei aus seiner Sicht der zentrale Möglichmacher des gesamten KI-Zyklus, weil moderne Modelle ohne spezialisiertes Halbleiterdesign kaum skalierbar seien.

Ein Bericht von MarketWatch unterstreicht diese Einschätzung: NVIDIA dominiert weiterhin das Geschäft mit KI-Chips und ist praktisch für alle grossen Player der Branche ein unverzichtbarer Partner. Musk bewertet die Position des US-Unternehmens deshalb als strategischen Vorteil.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 37 Prozent zugelegt, kühlte im November aber aufgrund von Blasensorgen und Bewertungsfragen um etwa 10 Prozent ab. Das KGV von 45,52 liegt dabei noch im Rahmen.

Warum Musk KI, Robotik und Raumfahrt als wirtschaftliche Schlüsselbereiche sieht

Im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigte der Tech-Milliardär, wie umfassend er die künftige Rolle von künstlicher Intelligenz einschätzt. Der Output von Gütern und Dienstleistungen aus KI und Robotik werde langfristig "alles andere übertreffen", argumentierte er im Gespräch mit Nikhil Kamath.

Ausserdem sprach Musk von einer zunehmenden technologischen Konvergenz seiner eigenen Unternehmen. Tesla, SpaceX und xAI würden sich perspektivisch annähern, insbesondere durch Projekte wie solarbetriebene KI-Satelliten. Aus seiner Sicht verbinden sich damit Energiegewinnung, Raumfahrt und künstliche Intelligenz zu einem langfristigen wirtschaftlichen Ökosystem, das enorme Wertschöpfungspotenziale berge.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Fenixx666 / Shutterstock.com,john smith williams / Shutterstock.com
